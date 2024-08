Ruba la borsa di una turista con dentro l’insulina: il video della rapina in un negozio Per un uomo peruviano di 64 anni è scattato l’arresto con l’accusa di tentato furto aggravato: i poliziotti lo hanno sorpreso mentre rubava una borsa a una turista norvegese all’interno di un negozio del centro di Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Ha approfittato del negozio affollato per sedersi accanto a una turista norvegese mentre si stava provando le scarpe per poi fuggire via con la sua borsa. Ora per un uomo peruviano di 64 anni è scattato l'arresto con l'accusa di tentato furto aggravato. Tutto è accaduto in zona piazza Cordusio a Milano nel pomeriggio di lunedì 12 agosto.

Stando a quanto spiegato in una nota dalla polizia, gli agenti della 6^ Sezione della Squadra Mobile milanese erano impegnati in un controllo sul territorio quando si sono accorti del 64enne che si avvicinava con fare sospetto nei numerosi esercizi commerciali, osservava la clientela e i relativi effetti personali.

Così i poliziotti l0 hanno controllato a vista. Dopo poco tempo lo hanno visto entrare in un negozio di calzature in via Dante che era pieno di persone. Approfittando del gran numero di clienti si è seduto accanto a una turista norvegese che stava provando un paio di scarpe e che aveva appoggiato la propria borsa accanto a sé. Un attimo dopo il 64enne si è sfilato lo zaino dalle spalle e lo ha appoggiato sulla borsa della donna. Per poi recuperare entrambi e uscire frettolosamente dal negozio che senza che qualcuno se ne accorgesse. Tutti tranne gli agenti di polizia che hanno assistito alla scena: hanno tempestivamente bloccato il 64enne e restituito la refurtiva alla donna che nel frattempo si era accorta che la sua borse era sparita. La donna era agitato soprattutto perché all'interno della borsa c'era l'insulina di aveva bisogno e che quindi portava sempre con sé.