Truffa da 49mila euro nei confronti di un pensionato: ingannato da un finto agente di polizia Il finto poliziotto, usando la tecnica dello spoofing telefonico, è riuscito a far comparire sul display un numero credibile, guadagnandosi così la fiducia della vittima e convincendola a disporre due bonifici da 21mila e 28mila euro.

Aveva già eseguito due bonifici da 50mila euro un 65enne Robbio (Pavia), vittima di un tentativo di truffa segnalato ai carabinieri nel pomeriggio di mercoledì 26 giugno. Il pensionato, con l'home banking dal suo telefono, aveva infatti già inviato a un finto rappresentante delle forze dell’ordine due transazioni, una da 21mila e l’altra da 28mila euro, per un totale di 49mila euro.

L'uomo, però, insospettito dall'operazione, si è subito presentato alla stazione dei carabinieri del suo paese e poi presso il proprio istituto di credito, dove è riuscito a bloccare tempestivamente le operazioni prima che il denaro venisse effettivamente trasferito.

Tutto è iniziato con un sms apparentemente inviato dal circuito di pagamenti digitali Nexi, in cui veniva notificata l’esecuzione di un bonifico mai richiesto dal conto corrente del 65enne. Subito dopo, il pensionato aveva ricevuto una telefonata da una persona, spacciata come appartenente alle forze dell’ordine: un finto poliziotto che, utilizzando la tecnica dello spoofing telefonico, era riuscito a far comparire sul display un numero credibile, guadagnandosi così la fiducia della vittima. Il truffatore aveva quindi spiegato al 65enne come il suo istituto bancario fosse preso di mira da alcuni ladri digitali, invitandolo a "mettere in sicurezza" i propri risparmi e trasferire il denaro in un altro conto attraverso due consistenti bonifici.

La vittima ha di conseguenza eseguito le due operazioni, una da 21mila e l’altra da 28mila euro, per un totale dunque di 49mila euro. Solo successivamente ha riflettuto però sull’anomala procedura e, insospettito, ha contattato i carabinieri della Stazione di Robbio Lomellina, scoprendo così nel giro di pochi minuti di essere stato raggirato.