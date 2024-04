Tentano di vendere online oltre 133mila profumi di Chanel, Dior e Gucci ma sono falsi: 3 persone denunciate I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno posto sotto sequestro oltre 133mila articoli contraffatti tra profumi, etichette, tappi e packaging: tre venditori che agivano online sono stati denunciati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Attraverso annunci pubblici online vendevano profumi di noti marchi, nazionali ed esteri, a un prezzo stracciato e risultati contraffatti. Tutta merce contraffatta che veniva stoccata e assemblata in due opifici. Ora i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno posto sotto sequestro oltre 133mila articoli contraffatti tra profumi, etichette, tappi e packaging: nel dettaglio circa 55mila profumi riportanti le griffes di affermati marchi (Guerlain, Gucci, YSL, Chanel, Dior, Creed, Cartier, etc..) e di 79mila articoli (tappi, etichette e packaging, anch’essi riportanti marchi contraffatti) utilizzati per il confezionamento dei profumi. I prodotti sequestrati, una volta venduti, avrebbero generato profitti illeciti per oltre mezzo milione di euro.

Le Fiamme Gialle del Gruppo Sesto San Giovanni hanno denunciato tre venditori individuati dopo aver monitorato i loro annunci online. I denunciati dovranno difendersi dall'accusa di contraffazione, vendita di prodotti falsificati e ricettazione. Nei loro confronti è stato eseguito un provvedimento di sequestro preventivo di oltre 13mila euro in contanti. Tutto ora dovrà essere accertato, nel caso di rinvio a giudizio, in un processo.

Certo è che "l'operazione testimonia il costante impegno del Corpo della Guardia di Finanza nell’azione di prevenzione e contrasto al fenomeno della contraffazione al fine di garantire la tutela della proprietà intellettuale, della leale concorrenza tra le imprese e dei consumatori", come spiega in una nota la Guardia di Finanza.