video suggerito

Organizzavano feste abusive in un locale: denunciati e multati i gestori I poliziotti hanno multato e denunciato i gestori di un pub perché avevano trasformato il loro locale in una discoteca, violando diverse norme. Tra queste, aver ospitato oltre 400 persone quando il limite di capienza era di 250. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Nella serata di sabato 13 luglio la polizia di Stato – nell'ambito di servizi contro la malamovida – è intervenuta in un locale di Alzate Brianza, comune che si trova nella provincia di Como perché era stata organizzata una festa abusiva con dj oltre la capienza consentita.

Gli agenti, coordinati dal personale del Terzo Reparto Mobile di Milano e dalla Guardia di Finanza di Como, hanno scoperto che i gestori della struttura avevano sponsorizzato la serata sui social. Il locale, che in realtà è adibito esclusivamente a pub, era stato trasformato in una discoteca. Gli agenti, che appena arrivati hanno sospeso l'attività, hanno inoltre accertato che la capienza era di 250 persone: quella sera però ce ne erano oltre quattrocento. Una situazione che, in caso di emergenza, sarebbe potuta essere davvero pericolosa.

Sono stati quindi identificati il titolare dell'impresa e 17 persone che svolgevano diverse mansioni. È stato scoperto che non memorizzavano i documenti commerciali (ex scontrino fiscale), è stato trovato un lavoratore non in regola che svolgeva l'attività di dj e infine è stato scoperto che non pagavano il canone Rai. I poliziotti hanno poi accertato che due uscite di sicurezza non erano in regola: a una erano state installate delle transenne fisse e davanti all'altra erano state posizionate delle fioriere.

Leggi anche Cena in una griglieria e scappa senza pagare il conto da oltre 100 euro: coppia denunciata

I gestori del locale sono stati multati per 3.500 euro e denunciati.