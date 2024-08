video suggerito

Un rave party con 15 giovani in un capannone a Cinisello: sequestrata l'attrezzatura per fare tatuaggi e droga Nella notte nella zona industriale in via Pacinotti di Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, un gruppo di 15 giovani ha preso parte a un rave party: i carabinieri hanno scoperto anche l'attrezzatura per fare tatuaggi e grammi di droga.

A cura di Giorgia Venturini

Un ragazzo di 25 anni è stato denunciato per aver organizzato un evento musicale non autorizzato. Così come altri 14 ragazzi per aver partecipato all'evento. I fatti si sono verificati questa notte nella zona industriale in via Pacinotti di Cinisello Balsamo, alle porte di Milano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni e della stazione di Cinisello Balsamo.

Stando a quanto spiegato in una nota dai militari, in un capannone in disuso era stato organizzato un rave party proprio dal 25enne. Insieme a lui c'erano 4 amici, anche loro italiani: uno di questi, un 19enne, è stato trovato in possesso di due dosi di hashish dal peso complessivo di 10 grammi circa detenuta per uso personale. Il giovane è stato segnalato alle autorità amministrative con ritiro della patente di guida.

All'interno del capannone sono state trovate altri 14 persone, ora tutti denunciati in stato di libertà per invasione di terreni o edifici. Si trattano di giovani tra i 21 e i 23 anni: alcuni di questi sono stati anche loro trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale e per questi segnalati alle autorità amministrative. Non solo: un 22enne è stato trovato in possesso di attrezzatura idonea alla realizzazione di tatuaggi. Invece 2,5 grammi di marijuana, suddivisi in cinque dosi, sono state trovate abbandonate sul pavimento.

Intanto sono state messe sotto sequestro diverse attrezzature per la riproduzione e la diffusione di musica con relativo sistema luminoso.