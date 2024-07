video suggerito

Scoperto rave party abusivo nella zona industriale di Rodano: oltre 300 i partecipanti Gli agenti della Digos della Questura di Milano e i militari dell'Arma dei Carabinieri della Compagnia di Pioltello hanno identificato 83 persone e sequestrato tutta l'attrezzatura per la diffusione della musica. L'evento non autorizzato in un capannone abbandonato.

Erano oltre 300 i partecipanti al rave party abusivo che si è tenuto nella nottata tra sabato 20 e domenica 21 luglio a Rodano, hinterland a est di Milano. A scovarli, durante i festeggiamenti con musica ad altissimo volume in un’ex area industriale dismessa, gli agenti della Digos della Questura di Milano e i militari dell'Arma dei Carabinieri della Compagnia di Pioltello, che hanno identificato 83 persone e sequestrato tutta l’attrezzatura.

Dopo aver notato un anomalo afflusso di giovanissimi in un capannone abbandonato della zona industriale, militari e agenti hanno riscontrato lo svolgimento di un evento musicale non autorizzato in atto e hanno monitorato la zona. La Questura di Milano ha predisposto un servizio di controllo e monitoraggio con contingenti di forza pubblica coordinati da funzionari e, alle prime ore del mattino, hanno fatto accesso nell’area dismessa.

Nel corso dell'intervento, inoltre, sono state rilevate le targhe di oltre 100 veicoli parcheggiati nell’area esterna e un ragazzo italiano di 25 anni, trovato in possesso del materiale utilizzato per la diffusione musicale successivamente sequestrato, è stato accompagnato in Questura. Una ragazza italiana 25enne, presente all’interno del capannone, è stata invece trasportata in codice verde presso l’ospedale di Cernusco sul Naviglio (Milano) a causa di una crisi epilettica, probabilmente dovuta all'assunzione alcool e di sostanze stupefacenti.