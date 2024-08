video suggerito

Passeggia per Milano con 2mila euro in contanti in tasca: arrestato un 26enne È successo in viale Renato Serra a Milano (Portello) intorno alle 17 di domenica 18 agosto. La polizia ha trovato in tasca al giovane 2mila euro in banconote di piccolo taglio e 10 grammi di cocaina.

Nel pomeriggio di domenica 18 agosto un ragazzo di 26 anni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo in viale Renato Serra a Milano (zona Portello), intorno alle 17.

Gli agenti presenti sul posto hanno fermato il giovane per un normale controllo. È durante la perquisizione di routine che è saltata fuori una mazzetta di contanti per 2mila euro in banconote di piccolo taglio, insieme a quantitativi di cocaina già smistata in bustine di plastica trasparente (circa 10 grammi). I poliziotti, così, hanno passato al setaccio anche l'abitazione del 26enne di origine marocchina e rinvenuto altri 40 grammi di droga con altri soldi contanti, per un totale di circa 6mila euro.

Il giovane si trova ora in carcere, in attesa del processo per direttissima. Droga e denaro, invece, sono stati sequestrati dagli agenti di polizia.