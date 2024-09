video suggerito

Si schianta contro una rotoballa per fuggire dai carabinieri e si nasconde tra il mais: arrestato 22enne I carabinieri hanno arrestato un 22enne a Soncino (Cremona) per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Il giovane aveva provato a fuggire nascondendosi in una piantagione di mais. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto da Carabinieri

Un 22enne è stato arrestato lo scorso mercoledì 11 settembre a Soncino (in provincia di Cremona) per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Il ragazzo, a bordo di una Opel, aveva provato a scappare dai carabinieri che lo volevano fermare per un controllo. Dopo essere finito con l'auto in un terreno agricolo, però, si è schiantato contro una rotoballa e ha provato a continuare la fuga a piedi. I militari lo hanno trovato in mezzo a un campo di mais che cercava di nascondersi disteso a terra. Con sé aveva 94 dosi di cocaina già confezionata e pronta per la vendita.

L'inseguimento a Soncino

Erano circa le 9:30 dell'11 settembre quando una pattuglia dei carabinieri ha notato una vettura sospetta. Questa, che proveniva dalla provincia di Bergamo, aveva a bordo il solo conducente e si trovava nella zona di Gallignano, frazione di Soncino. I militari hanno seguito l'Opel intimando all'automobilista di accostare. Il giovane alla guida, allora, ha rallentato la marcia ed è entrato in un distributore di carburante facendo credere di essere intenzionato a fermarsi.

All'improvviso, però, il conducente ha accelerato, è tornato lungo la strada provinciale e ha iniziato a correre verso la Bergamasca. Così è iniziato l'inseguimento da parte dei carabinieri, terminato poco dopo quando l'auto, finita in un terreno agricolo, ha impattato contro una rotoballa.

L'arresto nel campo di mais

Non riuscendo più a proseguire la fuga con l'auto, il giovane è sceso e ha iniziato a correre per i campi stringendo tra le mani un marsupio e dirigendosi verso una piantagione di mais. I carabinieri lo hanno inseguito e sono riusciti a raggiungerlo quando ormai si era disteso a terra nella speranza di non essere visto.

All'interno del marsupio, i carabinieri hanno trovato alcuni involucri di carta stagnola. Al loro interno c'erano 94 dosi di cocaina già confezionate. Non aveva documenti, per questo motivo è stato condotto alla stazione di Crema per il fotoriconoscimento. Nella mattinata di venerdì, 13 settembre, si è svolta l'udienza di convalida dell'arresto. Il gip ha disposto nei confronti del 22enne, senza fissa dimora e che aveva preso l'auto a noleggio, la misura dell’obbligo di firma.