Nasconde 30 bustine di cocaina nelle mutande e contanti nella lavatrice: arrestato un pusher a Milano Un albanese di 51 anni è finito in manette perché sorpreso a spacciare droga: è stato trovato con 24 bustine di cocaina e 6 di cocaina rosa nelle mutande. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Nascondeva 24 bustine di cocaina e 6 di cocaina rosa nelle mutande per cercare di non essere beccato dalle forze dell'ordine. Ma il suo piano è fallito in poco tempo: gli agenti della Squadra Mobile di Milano lo hanno notato mentre si trovava in via Vittor Pisani e si sono accorti di lui proprio quando cedeva la droga a un uomo di 44 anni degli Stati Uniti. Alla fine in manette nella giornata di ieri 18 settembre ci è finito un albanese di 51 anni. Durante i sopralluoghi e i successivi accertamenti gli agenti hanno scoperto che l'uomo teneva nella lavatrice in casa 10mila euro in contanti.

L'uomo è stato fermato dai poliziotti poco dopo aver venduto una dose di cocaina. Gli agenti lo hanno subito fermato e hanno iniziato l'ispezione: in suo possesso al momento dell'arresto hanno trovato 30 bustine di cocaina che nascondeva negli slip. L'uomo aveva con sé anche 7.350 euro in contanti tenuti nel portafoglio e altri 315 nella tasca dei pantaloni. Poi le perquisizioni sono continuate anche in casa sua in zona Barona: qui, precisamente nella lavatrice, sono stati trovati gli altri 10mila euro. Oltre che ad altri venti involucri di cocaina rosa.

