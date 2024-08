Il video della droga nascosta con una calamita sotto l’auto: il sequestro della Polizia Gli agenti del Commissariato Mecenate di Milano hanno trovato 10 grammi di cocaina nascosti in scatole metalliche tenute attaccate alla scocca di un’auto tramite una calamita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel corso del pomeriggio di ieri, lunedì 12 agosto, gli agenti della Polizia di Stato hanno individuato un uomo sospettato di spacciare droga nel quartiere Ponte Lambro di Milano. Hanno provato a fermarlo per un controllo, ma questo è salito in auto e si è dato alla fuga. Dopo un lungo inseguimento, i poliziotti sono riusciti a fermare il fuggitivo e hanno perquisito la sua auto: così hanno scoperto che nascondeva la cocaina in un involucro di plastica tenuto con la calamita sotto la scocca dell'auto. L'uomo è stato arrestato e sarà giudicato per direttissima.

Verso le ore tredici di ieri, gli investigatori del Commissariato Mecenate della Questura di Milano, impegnati in un'attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti, hanno notato un uomo che, a bordo di un'auto parcheggiata, chiacchierava con un altro in piedi accanto alla vettura. Visti i movimenti dei due, gli agenti si sono insospettiti e hanno verificato che l'automobile risultava intestata a una società di leasing. Così hanno deciso di avvicinarsi per un controllo.

Nel frattempo, però, l'uomo alla guida riaccendeva il motore e ripartiva, a velocità sostenuta, in direzione di via Mecenate. I poliziotti lo hanno inseguito fino a stringerlo in via Garavaglia, una strada senza uscita. Così il fuggitivo è stato costretto a lasciare l'auto e tentare di scappare a piedi, entrando anche nel giardino di un condominio privato. Qui gli agenti lo hanno braccato e sottoposto a perquisizione.

Leggi anche Pensionato cerca di passare la frontiera per la Svizzera con assegni da 10 milioni di dollari nascosti sotto il sedile

Ma è dalla perquisizione dell'auto che gli investigatori hanno scoperto un nuovo e innovativo metodo di nascondere la droga da trasportare: sotto la scocca dell'auto hanno infatti rinvenuto alcune scatole di caramelle in metallo tenute attaccate alla carrozzeria con una calamita. All'interno vi erano dieci involucri contenenti dieci grammi circa di cocaina. Lo spacciatore è stato arrestato e, dopo una notte in camera di sicurezza, sarà sottoposto a processo per direttissima.