Consegnavano droga in monopattino e nascondevano i soldi nei croccantini per il cane: arrestati a Milano Dopo alcuni pedinamenti, a Milano la Polizia ha arrestato un 24enne e una 48enne che consegnavano hashish a bordo di un monopattino e custodivano 21mila euro in una busta di croccantini per cani.

Foto di repertorio

La Polizia di Milano ha arrestato un uomo 24enne e una donna 48enne che consegnavano hashish con un monopattino e nascondevano 21mila euro in contanti nella confezione dei croccantini del cane. I due, arrestati, sono stati processati per direttissima e messi agli arresti domiciliari.

A scoprire questo giro losco è stata la Squadra Investigativa del Commissariato di Comasina. Pedinando il 24enne tra piazza Gasparri e via Teano, gli agenti hanno notato che il ragazzo faceva degli scambi sospetti a bordo del suo monopattino. L'hanno visto prima di tutto entrare all'interno dello stabile nel quale si trova l'appartamento della donna e poi uscire a bordo del suo mezzo. Il ragazzo si è diretto verso Comasina, dove ha consegnato qualcosa a un uomo in sella a una bicicletta.

Dopo un'altra pausa presso l'abitazione della donna il ragazzo è tornato in via Comasina e qui ha dato alcuni piccoli involucri a un 50enne, per poi tornare al palazzo. A quel punto i poliziotti sono entrati in azione e hanno perquisito l'appartamento della 48enne, trovando un bilancino di precisione sul tavolo della cucina, pezzi di hashish, cocaina, marijuana e pellicola per il confezionamento dei pacchetti di stupefacenti.

Nell’armadio, gli agenti hanno trovato quasi 5mila euro e 800 grammi di hashish suddivisi in 8 panetti. All’interno di una confezione di croccantini per cani, sono invece stati rinvenuti più di 21mila euro in contanti. La 48enne, trovata all'interno dell'appartamento, ha consegnato agli agenti 1,6 grammi di marijuana. Il 24enne invece è stato perquisito e trovato con addosso tre pacchetti di hashish e cento euro in contanti. La Polizia ha sequestrato il monopattino e tutto il materiale trovato.