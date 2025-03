video suggerito

Ruba 4mila euro di attrezzatura a un fotografo a Milano per rivenderla, 54enne tradito dall'annuncio messo online La polizia locale ha arrestato il 54enne che lo scorso 17 febbraio avrebbe rubato a Milano l'attrezzatura da 4mila euro a un fotografo. In casa sua, gli investigatori avrebbero trovato anche una serra con piante di marijuana, alcuni grammi di hashish e cocaina e l'occorrente per lo spaccio.

A cura di Enrico Spaccini

Un 54enne è stato arrestato a Monza dalla polizia locale con l'accusa di ricettazione e spaccio. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, lo scorso febbraio aveva rubato da un'auto parcheggiata in via Pirelli a Milano circa 4mila euro di attrezzatura a un fotografo, forzandogli il bagagliaio. Gli investigatori sono riusciti a rintracciare il presunto responsabile del furto partendo da un annuncio online che offriva materiale che sembrava identico a quello rubato. Fingendosi clienti, gli agenti hanno incastrato il 54enne, scoprendo all'interno della sua abitazione anche una serra con piante di marijuana e l'occorrente per l'attività di spaccio.

Il furto dell'attrezzatura risale allo scorso 17 febbraio. Un fotografo aveva parcheggiato la sua auto in via Pirelli, a Milano, per andare a prendere un caffè con un amico prima di uno shooting. Uscito dal bar, avrebbe trovato la sua vettura con il bagagliaio forzato e gli apparecchi, gli obiettivi, le lenti e i cavalletti erano scomparsi. Strumenti dal valore stimato totale di circa 4mila euro.

La vittima, però, denunciando il furto subito, aveva anche segnalato alla polizia locale la presenza di un annuncio online che vendeva materiale che assomigliava molto a quello che gli era stato sottratto. Così, gli agenti del nucleo investigativo si sono finti acquirenti interessati a quella merce e hanno contattato il venditore dell'annuncio. A questo, i poliziotti hanno chiesto foto più dettagliate del materiale che voleva vendere e, grazie alle varie informazioni acquisite, hanno raccolto ulteriori indizi circa la possibile corrispondenza con gli strumenti rubati al fotografo.

Risalendo in questo modo a un 54enne italiano, gli agenti della locale hanno individuato anche un bar pasticceria di Monza che ha collegati un box e una taverna sotterranea. Durante un controllo, i poliziotti avrebbero rinvenuto la refurtiva, ma anche una serra con piante di marijuana, semi, terra e un'agenda da giardiniere con il diario del raccolto e dei proventi del 2024. Perquisendo l'abitazione del 54enne, gli investigatori avrebbero trovato piccoli quantitativi di hashish e cocaina, 400 grammi in totale, e l'occorrente per lo spaccio. L'uomo è stato, quindi, arrestato per ricettazione e spaccio e condotto nel carcere di Monza. L'attrezzatura fotografica è stata restituita al legittimo proprietario.