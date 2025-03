video suggerito

Spaccio di cocaina e hashish all'interno dell'aeroporto di Milano Malpensa: arrestato un 53enne Un uomo di 53 anni è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti all'interno dell'aeroporto di Milano Malpensa. In seguito alle perquisizioni, è stato rinvenuto quasi mezzo chilo di droga tra cocaina purissima e hashish.

A cura di Giulia Ghirardi

Nei giorni scorsi un uomo di 53 anni è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti all'interno dell'aeroporto di Milano Malpensa. In seguito alle perquisizioni, è stato rinvenuto quasi mezzo chilo di droga tra cocaina purissima e hashish.

Secondo le prime ricostruzioni, nel tardo pomeriggio di mercoledì 26 febbraio, la polizia di Stato avrebbe arrestato un 53enne per detenzione ai fini di spaccio di alcune sostanze stupefacenti. L'indagine sarebbe avvenuta in seguito all'individuazione di una vettura in prolungata sosta nel parcheggio riservato alle compagnie di autonoleggio del Terminal 1. Gli investigatori della polizia di frontiera avrebbero quindi accertato che il veicolo, nello specifico un Suv, era giunto in aeroporto già la mattina precedente, martedì 25 febbraio, noleggiato da un uomo già noto alle forze dell'ordine per aver svolto attività abusiva di assistenza ai passeggeri in partenza dallo scalo aereo.

L'uomo è stato individuato dagli agenti al piano arrivi del Terminal 1 e quindi pedinato sino al suo ritorno al parcheggio. Una volta lì il 53enne è stato sottoposto a una perquisizione personale con estensione al veicolo e all'abitazione privata, con il supporto dell'unità cinofila antidroga del gruppo guardia di finanza di Malpensa e di operatori della squadra mobile di Varese.

In seguito alla perquisizione, sono stati rinvenuti, nascosti sotto il sedile posteriore del Suv, due involucri in cellophane contenenti 100 grammi di cocaina purissima, 425 grammi di hashish divisi in due panetti e 15 dosi di cocaina, costituite da involucri di plastica termosaldata, pronti per lo spaccio, per un peso complessivo di 11,445 grammi. L'uomo è stato quindi arrestato e trasferito al carcere di Busto Arsizio.