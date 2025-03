Nasconde 25 involucri di cocaina in una spazzola adesiva, arrestato un 24enne Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato perché accusato di aver nascosto cocaina all’interno di una spazzola adesiva. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Quattrone

Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato perché accusato di aver nascosto in una spazzola adesiva – solitamente utilizzata per levare pelucchi sui cappotti – ben 25 involucri di cocaina. Il peso totale della sostanza stupefacente era di 18 grammi. Inoltre all'interno sono stati trovati 665 euro in contanti.

Il 24enne ha già diversi precedenti. Ad arrestarlo sono stati gli agenti della sesta sezione della squadra mobile. I poliziotti lo hanno notato mentre percorreva corso Sempione. Dopo essersi incontrato con una donna, è entrato con lei in un palazzo ed è uscito circa dieci minuti dopo. L'uomo è stato sottoposto a un controllo ed è stata trovata la droga.

Oltre quella che è stata rinvenuta all'interno della spazzola adesiva, ne è stata trovata altra. Gli investigatori infatti hanno deciso di perquisire alcuni spazi che il 24enne utilizzava. Sono stati trovati 89 grammi di cocaina in un box che è situato lungo via Mola e che il 24enne utilizzava. Sono stati poi trovati e sequestrati anche 54 colpi di arma da fuoco, un bilancino di precisione, una bilancia e materiale per il confezionamento.