Madre e figlio arrestati a Rozzano: in casa nascondevano chili di droga e pistole clandestine Nell'appartamento di via delle Stelle Alpine a Rozzano (Milano) sono stati rinvenuti dagli agenti commissariato Scalo Romana anche 45mila euro in contanti. I due sono stati arrestati per spaccio, detenzione e ricettazione di armi clandestine.

Custodivano in casa, nascosti dentro l'armadio o sotto il letto, oltre cinque chili tra hashish e cocaina e pistole illegalmente detenute. Per questo madre e figlio residenti a Rozzano, 37 e 20 anni, sono stati arrestati con le accuse di spaccio, detenzione e ricettazione di armi clandestine, detenzione abusiva di proiettili.

È successo in un appartamento al piano terra di via Stelle Alpine a Rozzano, hinterland a sud di Milano, e in un altro alloggio sempre nella disponibilità della donna e del figlio.

Qui i poliziotti del commissariato Scalo Romana hanno fatto irruzione nella casa, interessata da tempo da un via vai di persone sempre diverse. Al loro arrivo, la donna ha consegnato spontaneamente un panetto da un etto di hashish, sperando in questo modo di depistare le ricerche. Ma i poliziotti non si sono fatti ingannare e hanno comunque proseguito con la perquisizione, rinvenendo così panetti di droga per oltre cinque chili, mazzette di contanti (45mila euro) e due pistole con un centinaio di proiettili: una Beretta calibro 7.65 rubata nel 2023 in provincia di Latina e una Beretta calibro 6.35, clandestina. Il tutto custodito all'interno della camera da letto, tra l'armadio e il materasso.