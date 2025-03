Il video del custode che spaccia cocaina dentro al cimitero di Desenzano del Garda: arrestato È stato arrestato il custode del cimitero di Desenzano del Garda (Brescia) che aveva trasformato il camposanto nella sua base operativa per lo spaccio di cocaina. Nel corso delle perquisizioni, gli agenti hanno rinvenuto 26 dosi nascoste nel magazzino. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giulia Ghirardi

Negli ultimi tempi, il cimitero di Desenzano del Garda (Brescia), un luogo di silenzio e solenne raccoglimento, era stato trasformato dal custode nella propria base operativa per lo spaccio di dosi di cocaina tra le lapidi del camposanto.

Secondo quanto scoperto dalle forze dell'ordine, sembra infatti che l'uomo, ormai da qualche tempo parallelamente al proprio ruolo ufficiale di custode, avesse intrapreso un'attività secondaria più redditizia, lo spaccio di cocaina, che poteva svolgere del tutto indisturbato poiché i clienti si mescolavano perfettamente ai visitatori intenti a rendere omaggio ai propri cari.

Così, gli agenti del Commissariato lo avrebbero arrestato nei giorni scorsi cogliendolo in flagranza di reato proprio mentre effettuava scambi di droga con gli acquirenti. È quanto emerge anche nel video, diffuso dalla Polizia, nel quale si vede il custode mentre consegna una delle dosi di cocaina a un cliente. I poliziotti sono intervenuti bloccando l'uomo che, nel tentativo di disfarsi della droga, avrebbe lasciato cadere per terra un guanto contenente vari involucri termosaldati di cocaina. In seguito, è stato trovato in possesso di denaro contante, probabilmente derivante dell’attività illecita.

Infine, successivamente all'arresto, gli agenti avrebbero eseguito una doppia perquisizione: all'interno dei magazzini del cimitero dove avrebbero rinvenuto dei guanti nascosti sotto uno scaffale contenenti 26 dosi di cocaina, e presso l'abitazione dell'uomo dove sarebbero stati poi rinvenuti altri sette involucri di cocaina nascosti nella cantina.