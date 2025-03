video suggerito

Tenta di rubare un carro funebre, ma viene sorpreso dalle telecamere: arrestato 23enne Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato a Desio perché ha cercato di rubare un carro funebre insieme a due complici, che sono ancora ricercati.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella notte tra venerdì 14 marzo e sabato 15 marzo, tre persone si sono entrate in un'agenzia di pompe funebri di Desio, comune che si trova in provincia di Brescia e hanno provato a portare via un carro funebre. Le telecamere presenti nel locale hanno permesso di vedere cosa stava accadendo e di chiamare le forze dell'ordine. Uno dei presunti malviventi è stato arrestato.

L'agenzia si trova in via Diaz. I tre hanno provato a portare via tutto quello che potevano. Hanno sottratto le chiavi di tre mezzi e un foglio con una cinquantina di marche da bollo dal valore di sedici euro l'una. All'interno però era presente un sistema di sicurezza che è scattato. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine. Il gruppo ha tentato la fuga.

Uno di loro però è stato fermato dai militari del nucleo radiomobile dopo un breve inseguimento. È stato portato in caserma dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti e i riti del caso. Si tratta di un uomo di 23 anni, che è originario della Romania ed è residente in provincia di Lecco.

Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina. Il 23enne stato arrestato e dovrà rispondere delle accuse di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale perché ha provato a sottrarsi all’arresto dei militari, scappando. Sono ricercati i suoi due complici. Nei prossimi giorni si potranno avere aggiornamenti.