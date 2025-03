video suggerito

Entrano in un centro commerciale e rubano alcolici e altri prodotti per 3mila euro: arrestati 2 ragazzi Due ragazzi sono stati arrestati dai carabinieri di Viadana (Mantova) per furto aggravato in concorso. Nella notte tra sabato e domenica 23 marzo sarebbero entrati in un centro commerciale insieme a un complice (denunciato) per portare via merce da oltre 3mila euro. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enrico Spaccini

52 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorio)

Un 19enne e un 20enne sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viadana (in provincia di Mantova) perché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso. I due, insieme a un complice 18enne denunciato in stato di libertà, nella notte tra sabato 22 e domenica 23 marzo avrebbero svaligiato un centro commerciale rubando merce per un valore complessivo di oltre 3mila euro. I due arrestati sono stati bloccati mentre tentavano la fuga, mentre il terzo era riuscito a far perdere le proprie tracce.

Stando a quanto ricostruito, i tre sarebbero entrati all’interno del centro commerciale “Il Parco” di via Soncini a Viadana nella notte tra il 22 e il 23 marzo dopo aver forzato la porta d’ingresso del supermercato Famila. Una volta dentro, sarebbero riusciti a entrare in vari locali prendendo numerose bottiglie di super-alcolici, materiale hi-tech e prodotti vari, per un valore complessivo di oltre 3mila euro.

All'arrivo dei carabinieri, i tre avrebbero tentato la fuga. Due, il 19enne e il 20enne, sono stati bloccati dai militari, i quali hanno anche recuperato la refurtiva che era stata nascosta dietro una siepe. Per gli investigatori, i tre sarebbero tornati in un secondo momento per portarla via. La merce è stata poi restituita al responsabile del supermercato.

Leggi anche Ruba bottiglie di alcolici al supermercato e minaccia la guardia con una siringa: arrestato a Como

Il 18enne, invece, era riuscito a far perdere le proprie tracce. I carabinieri hanno avviato i vari accertamenti del caso e sono riusciti a rintracciarlo solo poche ore dopo. Per lui è scattata la denuncia a piede libero, mentre gli altri due sono stati arrestati.