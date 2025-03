video suggerito

Prova a uscire da un supermercato con un televisore senza pagare: 37enne denunciato Un 37enne è stato denunciato per aver provato a uscire da un supermercato di Como con un televisore e altri prodotti dal valore totale di circa mille euro. Bloccato da una guardia di sicurezza, sarebbe fuggito dopo aver reagito con violenza. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un 37enne è stato denunciato a piede libero per tentata rapina impropria dopo aver provato a rubare della merce all'interno di un supermercato di Como e deferito per aver fornito false dichiarazioni sulla sua identità. L'uomo, dopo aver riempito una cesta con prodotti di cosmetica e un televisore, avrebbe superato le casse senza pagare e si sarebbe diretto verso l'uscita. Una volta fermato da una guardia di sicurezza, il 37enne avrebbe reagito con violenza per poi fuggire a bordo di un'auto guidata da un complice. Gli agenti delle Volanti sono riusciti a identificarlo e a bloccarlo nella giornata di ieri, venerdì 28 febbraio.

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, il 37enne, cittadino tunisino senza fissa dimora e irregolare, si sarebbe introdotto in un supermercato di via Carloni a Como e sarebbe stato visto riempire una grande cesta con merce dal valore di circa mille euro. L'uomo avrebbe raccolto, in particolare, vari prodotti cosmetici e un televisore. Una volta arrivato alle casse, le avrebbe superate senza pagare.

Una guardia di sicurezza di turno al punto vendita avrebbe notato la scena e lo avrebbe bloccato. A quel punto, però, il 37enne avrebbe reagito con violenza e, dopo aver lasciato la merce sul posto, si è diretto verso l'uscita. Poco lontano, un presunto complice lo stava aspettando a bordo di un'auto, con la quale i due sono fuggiti.

Gli agenti delle Volanti intervenuti sul posto hanno analizzato le immagini registrate dalle telecamere del circuito di videosorveglianza interno del supermercato. In questo modo, sono riusciti a identificare il presunto responsabile del reato. Il 37enne, alla fine, è stato intercettato nella giornata del 28 febbraio vicino a via Anziani. L'uomo è stato denunciato a piede libero per tentata rapina impropria e deferito all'Autorità Giudiziaria per aver fornito false dichiarazioni sulla sua identità.