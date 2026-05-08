Prova a rapire un bambino di 10 anni in un supermercato di Sesto San Giovanni: denunciato 25enne

La polizia ha denunciato un 25enne per tentato sequestro di minore. L’uomo, nel pomeriggio del 7 maggio, avrebbe provato a rapire un bambino di 10 anni in un supermercato di Sesto San Giovanni (Milano).

Un 25enne è stato denunciato nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 7 maggio, dalla polizia con l'accusa di tentato sequestro di minore. Stando a quanto ricostruito, il giovane avrebbe approcciato un bambino di 10 anni tra le casse di un supermercato di Sesto San Giovanni (nella Città Metropolitana di Milano) e avrebbe provato a portarlo via con sé. Ad accorgersi che qualcosa non andava era stata la dipendente addetta alla cassa, la quale ha detto agli altri clienti di chiamare le forze dell'ordine.

L'episodio si è verificato intorno alle 17 del 7 maggio nei pressi di piazza Oldrini. Capita spesso che i bambini che giocano in zona vadano al vicino supermercato per comprare da bere o qualcosa da mangiare. Questa volta, però, la cassiera aveva notato un ragazzino con una bottiglietta di tè freddo da pagare insolitamente spaventato. Dietro di lui, con una mano sulla spalla del piccolo, c'era un uomo. Insospettita dalla situazione, la dipendente ha chiesto agli altri clienti di cercare la madre del bimbo e di chiamare il 112.

Il bambino, figlio di immigrati marocchini, è stato riconsegnato alla madre, la quale lo aveva perso di vista tra le corsie del supermercato. I clienti, invece, hanno fermato l'uomo che stava uscendo con lui, in attesa dell'intervento della polizia. Stando a quanto emerso, si tratterebbe di un 25enne di nazionalità kosovara, il quale sarebbe affetto da patologie psichiche. Preso in consegna dagli agenti della Questura, è stato denunciato per tentato sequestro di minore.