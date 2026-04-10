15enne arrestato su un campo da calcio nel Comasco: era evaso dalla comunità in cui trovava per rapina

Agli arresti domiciliari in una comunità del Comasco, con l’accusa di aver preso parte a una violenta rapina, un ragazzo di 15 anni sarebbe evaso più volte finché non è stato riconosciuto da un carabiniere fuori servizio e arrestato.

Un ragazzo di 15 anni è stato arrestato nei pressi di un campo da calcetto a Mozzate (Como) per esser evaso dalla comunità in cui era stato collocato agli arresti domiciliari dopo esser stato ritenuto corresponsabile di una violenta rapina commessa lo scorso settembre alla stazione ferroviaria di Locate Varesino (Como).

Il giovane, si trovava in compagnia di amici, quando è stato riconosciuto da un carabiniere fuori servizio. Secondo quanto diffuso, il militare avrebbe subito allertato i colleghi, della locale stazione di Mozzate, che nell'arco di breve tempo sono giunti sul posto e fermato il 15enne.

Colto in flagranza di evasione, al ragazzo – nella serata di ieri, 9 aprile – è stato notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e trasportato all'istituto penale per minori, Beccaria, di Milano.

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Stando sempre a quanto si apprende, il ragazzo da quando si trovava in comunità, già diverse volte aveva violato gli obblighi imposti, arrivando in più occasioni ad allontanarsi arbitrariamente dalla struttura e a rendersi irreperibile. Per questo motivo, lo scorso 26 marzo, il tribunale per i minorenni di Milano aveva disposto la sostituzione della misura con quella più restrittiva della custodia cautelare in carcere.