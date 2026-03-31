Si finge il padre di un bimbo di 8 anni per cercare di rapirlo in un centro sportivo a Osio Sotto: arrestato

Nella giornata di giovedì 26 marzo 2026, un uomo di trent'anni è stato arrestato perché accusato di aver tentato di rapire un bimbo di otto anni in un centro sportivo a Osio Sotto, comune che si trova in provincia di Bergamo.

Giovedì pomeriggio, nel centro sportivo di Osio Sotto, si è allenata la squadra Primi Calci dell'Asd Oratorio Osio Sotto. Ad assistere all'allenamento, c'erano anche alcuni genitori. Tra loro anche il trentenne, che – dagli accertamenti successivi – è emerso che sia incensurato, originario del Pakistan e residente a Dalmine. Un papà rivolgendosi a lui, gli avrebbe chiesto se fosse genitore di un bambino, che ha origini marocchine, e nell'indicarlo avrebbe detto anche il nome del piccolo. Il trentenne avrebbe risposto di sì.

Una volta concluso l'allenamento, i bimbi si sarebbero spostati nello spogliatoio. Ed è lì, che l'uomo sarebbe entrato e avrebbe detto di essere venuto a prendere il figlio. Lo avrebbe poi indicato e chiamato per nome: "Sono suo padre, devo portarlo via". Il piccolo, fortunatamente, avrebbe guardato il suo allenatore e avrebbe risposto: "Non è mio papà". L'allenatore ha subito smascherato l'uomo, che ha poi tentato la fuga. Gli adulti presenti hanno provato a fermarlo. Qualcuno ha, nel frattempo, chiamato il numero unico delle emergenze 112. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri di Osio Sotto, che hanno subito arrestato il trentenne. È stato portato in caserma per tutti gli accertamenti del caso e poi, su disposizione della Procura è stato portato in carcere con l'accusa di tentato sequestro di persona aggravato dalla minore età della vittima.

Durante l'interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari, non è riuscito a fornire motivazioni sull'accaduto. L'arresto è stato poi convalidato.