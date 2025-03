video suggerito

Fa una rapina al supermercato e poi scappa in treno: arrestato un 44enne in stazione ad Albino L'uomo è stato bloccato sulla banchina del treno ad Albino (Bergamo) e disarmato del coltello che nascondeva all'interno della giacca: aveva anche i 500 euro sottratti poco prima in un supermercato di Ranica.

Un 44enne residente mi provincia di Bergamo, già noto alle forze dell'ordine e ritenuto responsabile della rapina di un supermercato nel comune di Ranica (Bergamo), è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Clusone. È successo lo scorso 26 febbraio dopo che l'uomo, armato di un lungo coltello, si era introdotto nel locale e, sotto minaccia, aveva sottratto dal registratore di cassa l'incasso di circa 500 euro.

La cassiera, che non è riuscita a opporsi alle minacce dell'aggressore, ha immediatamente chiamato il 112 e ha fornito una descrizione chiara e completa dell'individuo. I carabinieri hanno così indirizzato le loro ricerche sulla vicina fermata della tramvia di Ranica, da dove era appena partito un treno diretto ad Albino, decidendo di anticiparne l'arrivo predisponendo un controllo sulla banchina della fermata presente in quel comune di destinazione. In questo modo i militari sono riusciti a individuare il rapinatore.

Il fuggitivo è stato poi bloccato e disarmato del coltello che nascondeva all'interno della giacca: addosso aveva anche i 500 euro rubati poco prima nel supermercato. Ad ulteriore riscontro, venivano acquisite le immagini del sistema di video sorveglianza della tramvia bergamasca, nonché quelle del supermercato, che arricchivano ulteriormente gli indizi a carico del sospettato. Il pm della Procura della Repubblica di Bergamo ha poi richiesto la convalida dell'arresto e l'emissione della misura cautelare della custodia in carcere, successivamente convalidati dal gip del Tribunale di Bergamo.