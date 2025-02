video suggerito

Prova a sfuggire a un controllo e si schianta contro l’auto dei carabinieri: 47enne arrestato Un 47enne di Vimercate (Monza) è stato arrestato dopo un lungo inseguimento. L’uomo, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, è risultato positivo alla cocaina e avrebbe provato ad aggredire i carabinieri. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enrico Spaccini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un 47enne di Vimercate (in provincia di Monza e della Brianza) è stato arrestato nella notte di giovedì 20 febbraio per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e denunciato per guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo avrebbe provato a sfuggire a un controllo da parte dei militari del Radiomobile dando il via a un lungo inseguimento. La fuga del 47enne si è conclusa con l'impatto contro una vettura di servizio dei carabinieri. Sottoposto a test salivare, è risultato positivo alla cocaina.

I carabinieri avevano notato il 47enne al volante della sua auto posteggiata a bordo strada lungo via Goito a Vimercate. Quando i militari si sono avvicinati per eseguire un controllo, l'uomo si sarebbe dato alla fuga provando a scappare tra i comuni di Aicurzio, Sulbiate, Bernareggio, Bellusco e poi ancora Vimercate.

Durante il percorso, il 47enne avrebbe ignorato le varie intimazioni a fermarsi dei carabinieri e avrebbe commesso diverse infrazioni al codice della strada. L'inseguimento si è concluso in via Diaz, a Vimercate, dove il 47enne si è schiantato frontalmente contro una vettura di servizio della Stazione carabinieri di Bellusco.

Una volta fermo, il 47enne sarebbe sceso dall'auto e si sarebbe scagliato contro i carabinieri. Dopo averli spintonati, è stato immobilizzato e arrestato. Sottoposto a test salivare, è risultato positivo alla cocaina. Il 47enne è accusato di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, oltre che denunciato per guida in stato di alterazione. Il sostituto procuratore della Procura di Monza ha disposto il giudizio direttissimo.