Nascondeva oltre 60 chili di hashish nel frigorifero, arrestato: il video Un uomo di 46 anni è stato arrestato perché accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel frigorifero sono stati trovati oltre 60 chili di hashish.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di giovedì 19 settembre gli agenti delle volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale hanno arrestato un uomo di 46 anni perché accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'arresto è avvenuto a Milano. In casa dell'uomo e sulla sua automobile sono stati trovati chili di droga.

Nello specifico alcuni agenti erano impegnati in un controllo in strada in via Lancetti. Hanno fermato un uomo che era alla guida di un'automobile. Durante la perquisizione, hanno trovato all'interno ben 23 panetti di hashish. In totale si parte di 2,3 chili di sostanza stupefacente. Gli investigatori hanno deciso di perquisire le sue abitazioni. In un appartamento, che si trova in via Valtellina, hanno trovato 220 grammi di cocaina e undici grammi di marijuana.

L'uomo però aveva un altro appartamento che si trova in via Butti. Una volta arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato ingenti quantità di droga. In particolare modo hanno sequestrato 5,5 chili di cocaina, sei chili di marijuana e infine 65 chili di hashish. Alcuni di questi quantitativi erano nascosti all'interno del frigorifero. Nelle immagini girate dagli agenti della Questura si vedono infatti la sostanza nascosta per la casa, probabilmente destinata allo spaccio. Per l'uomo quindi sono irrimediabilmente scattate le manette. Il 46enne è stato quindi portato in carcere dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.