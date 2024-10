video suggerito

Nasconde cocaina nei Key Lock Box e li dissemina in città: arrestato 37enne La polizia ha arrestato un 37enne di Como per spaccio. Secondo gli agenti, nascondeva la cocaina nei vari Key Lock Box che disseminava per la città dove i clienti, poi, lasciavano i soldi dovuti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Enrico Spaccini

La cocaina sequestrata a Como (frame da video polizia di Stato)

Un 37enne è stato arrestato dalla polizia di Stato di Como per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Stando a quanto ricostruito nel corso di vari accertamenti, l'uomo aveva disseminato in città vari Key Lock Box, i lucchetti a combinazione solitamente usati per la consegna delle chiavi negli affitti a breve termine, nei quali nascondeva confezioni di cocaina e dove i clienti lasciavano il corrispettivo in denaro che gli dovevano.

Gli agenti della squadra Mobile si sono insospettiti alcuni giorni fa, quando avevano notato il 37enne disseminare in giro per la città numerosi Key Lock Box. Durante le indagini, i loro sospetti sul fatto che all'interno di quei contenitori non ci fossero chiavi ma dosi di sostanze stupefacenti si sono rafforzati, al punto che nel pomeriggio di ieri, mercoledì 9 ottobre, i poliziotti hanno deciso di controllarlo appena uscito dalla sua abitazione.

L'uomo, di origini domenicane, residente in città e regolare sul territorio, girava con fare circospetto e durante l'ispezione gli agenti gli hanno trovato addosso 20 dosi confezionate di cocaina. Così, i controlli sono proseguiti nella sua abitazione dove hanno trovato la strumentazione usata solitamente per il confezionamento della droga.

La perquisizione ha portato alla scoperta di 45 grammi di cocaina e 2 grammi e mezzo di marijuana. Il 37enne è stato, poi, condotto in Questura dove è stato identificato e arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il pm ha disposto nei suoi confronti la detenzione nel carcere di Como.