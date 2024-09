video suggerito

Non si ferma all'alt dei carabinieri e scappa tra i campi: arrestato un pusher e sequestrate 94 dosi di cocaina Un ragazzo di 22 anni non si è fermato all'alt dei carabinieri e ha tentato la fuga prima di andarsi a fermare in un campo: i militari lo hanno arrestato e sono state sequestrate 93 dosi di cocaina.

A cura di Giorgia Venturini

Un inseguimento prima in auto poi a piedi tra i campi della provincia di Cremona. È quanto è stato necessario per i carabinieri per arrestare un ragazzo di 22 anni. Stando alla dinamica di quanto accaduto, il giovane non si era fermato all'alt dei militari per un controllo e, una volta bloccato, è stato trovato in possesso di 94 dosi di cocaina.

Il 22enne non appena ha visto i carabinieri è entrato in un distributore di benzina all'altezza di Soncino, rallentando quindi e facendo credere che voleva fermarsi. Tutto d'altra intenzione invece: ha accelerato all'improvviso fino a invertire la marcia e fuggire via. Subito i carabinieri di Crema si sono messi al suo inseguimento. Il giovane ha deviato su un terreno agricolo dove è finito contro una rotoballa. Così ha deciso di scappare a piedi con un marsupio tra le mani fino a un campo di mais dove ha tentato inutilmente di nascondersi. I carabinieri hanno fatto scattare l'arresto. All'interno del marsupio è stata trovata la cocaina già confezionata. Il giovane è stato anche sanzionato per guida senza patente.