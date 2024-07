video suggerito

Gira per il centro di Como con una pistola nel marsupio: l'arma trovata durante un controllo di polizia

Gli agenti di polizia lo hanno fermato durante un controllo in strada nel pieno centro di Como. Aveva con sé un'arma scacciacani riposta nel marsupio (nonché un panetto da 80 grammi di hashish) il 24enne denunciato ieri dalla Squadra Volante per detenzione di armi e per il possesso di sostanze stupefacenti.

Il giovane, domiciliato nel quartiere comasco di Monte Olimpino e con alle spalle numerosi precedenti, è stato fermato ieri pomeriggio in via Milano da una pattuglia che aveva appena raccolto da un cittadino la denuncia del furto di un telefono cellulare. L'oggetto e il ladro non sono stati individuati, ma la perquisizione ha dato comunque esito positivo e portato al ritrovamento della riproduzione della Glock (priva del tappo rosso di sicurezza) e della droga, entrambe finiti sotto sequestro.