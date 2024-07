video suggerito

Nasconde un chilo di hashish in più angoli della casa: arrestata la dipendente di un ospedale lombardo Una donna è stata arrestata perché a casa sua nascondeva un chilo di hashish diviso in 9 panetti: si tratta di una dipendente dell’ufficio relazioni con il pubblico all’ospedale Sant’Anna di Como. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Repertorio

Una donna è stata arrestata con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nascondeva in giro per casa, come per esempio in un mobiletto del bagno e nel garage, un chilo di hashish diviso in 9 panetti: nei guai è finita una dipendente di 47 anni dell’ufficio relazioni con il pubblico all’ospedale Sant’Anna di Como.

Tutto è successo nel pomeriggio di ieri 23 luglio quando la polizia è intervenuta a perquisire la casa delle 47enne. L'intervento dei poliziotti è stato possibile dopo aver ricevuto diverse segnalazioni nei confronti della donna e spiegavano alcuni sospetti sul possesso di sostanze stupefacenti. Gli agenti si sono messi così a seguire tutti gli spostamenti della 47enne per poi procedere – come riporta La Provincia di Como – con un'ispezione personale. Successivamente si è provveduto con il sopralluogo nella sua abitazione.

Qui i poliziotti hanno trovato i nove panetti di hashish in diversi angoli della casa: alcune dosi sono state trovate in un mobiletto del bagno e nel garage. La donna quindi è stata portata in Questura: è stata identificata e arrestata. Dovrà difendersi dall'accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga. Si procederà per direttissima.