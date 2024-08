Droga e oltre 45mila euro trovati nella cameretta: il pusher è un ragazzino di soli 17 anni

video suggerito

Foto di repertorio

Nella sua cameretta nella casa in cui vive con i genitori nascondeva i proventi ottenuti dalla vendita della droga. Oltre 45mila euro è il totale trovato dai carabinieri di Sesto San Giovanni, nel Milanese. Nei guai è finito un pusher di 17 anni. Dalle prime informazioni, si tratterebbe di uno spacciatore consolidato che gestiva tutto dalla camera della casa di famiglia.

Tutto è stato scoperto durante un servizio di controllo del territorio effettuato dai Carabinieri di Sesto San Giovanni. I militari in borghese hanno individuato il ragazzo e lo hanno bloccato in flagranza: il giovane è stato trovato in possesso di 7 grammi di hashish. Tutto è accaduto in via Anna Frank. La perquisizione è poi proseguita a casa del 17enne: qui, dove il giovane vive con i suoi genitori originari del nordafrica, i militari hanno trovato 45.910 euro in contatti. Si trattano molto probabilmente di proventi dello spaccio di droga. I soldi erano divisi in vari plichi e nascosti in punti diversi della sua stanza. Per il giovane è scattato l'arresto.