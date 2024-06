video suggerito

Vede arrivare la polizia e ingoia gli involucri che contengono la cocaina: un pusher finisce in ospedale Un 33enne appena ha visto gli agenti di polizia ha prima tentato la fuga a bordo della sua auto e poi una volta fermato ha ingoiato alcuni piccoli involucri di cocaina: tutto è accaduto verso le 20 di ieri 26 giugno a Cantù, in provincia di Como. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il suo piano della serata era molto probabilmente quello di vendere più droga possibile. Ma ha dovuto fare i conti con gli agenti della Squadra Mobile di Como che sono riusciti a fermarlo prima che tentasse la fuga. Tutto è accaduto, ancora una volta, a Cantù: il paese in provincia di Como è ancora teatro di arresti e controlli da parte della forze dell'ordine dopo che è stato coinvolto in risse violente ormai da diverse settimane. In manette adesso è finito un uomo di 33 anni originario del Marocco.

Erano le 20 di ieri 26 giugno quando i poliziotti hanno notato un'auto sospetta nella zona centrale di Cantù. Un 33enne – irregolare sul territorio – appena si è accorto della presenza degli agenti ha prima tentato la fuga a bordo della sua auto e poi una volta fermato ha ingoiato alcuni piccoli involucri che contenevano molto probabilmente cocaina: esattamente come accertato da un involucro che non è riuscito a far sparire in tempo. Intanto i poliziotti hanno avviato la perquisizione in cui sono stati trovati 330 euro in contanti, guadagni si ipotizza dell'attività illecita. Come disposto dal pubblico ministero di turno, l'uomo è stato accompagnato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in attesa di espellere gli involucri ingoiati. Dovrà ora difendersi dall'accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Nella serata di ieri per le vie di Cantù per un'operazione congiunta di controllo e presidio c'erano gli agenti della polizia di Stato e di quella locale, i militari dei carabinieri e della guardia di finanza. L'obiettivo infatti era quello di contrastare gli episodi violenti della movida canturina. Alla fine della serata sono state identificate 371 persone, di cui 45 con precedenti penali o di polizia. E sono stati ispezionati 12 locali pubblici: 3 locali sono stati sanzionati per la presenza di lavoratori irregolari, con multe pari a 13mila euro; 5 locali hanno ricevuto sanzioni amministrative per violazioni varie, con multe di qualche centinaio di euro. Sulle strade sono state fermate e controllate 50 auto: in tutto sono stati scalati 35 punti patente.