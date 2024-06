Nasconde hashish e marijuana dietro una porta segreta del magazzino: arrestato 53enne con 30 chili di droga Un 53enne è stato arrestato per detenzione di droga. Era in possesso di più di 30 chili di sostanze stupefacenti, alcuni dei quali nascosti in un doppio fondo all’interno del suo furgone e altri in una stanza segreta nel suo capannone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

92 CONDIVISIONI condividi chiudi

La droga sequestrata (foto dei carabinieri di Monza e Brianza)

Una porta segreta per nascondere la droga, in particolare hashish e marijuana. È quello che hanno scoperto i carabinieri di della compagnia di Seregno, in provincia di Monza e Brianza. Il proprietario delle sostanze stupefacenti era un 53enne, operaio e incensurato, ora arrestato con l'accusa di detenzione illecita di droga. Possedeva più di 30 chili tra hashish e marijuana e oltre 30mila euro in contanti.

Il controllo e la perquisizione

Tutto è partito da un semplice controllo. Il 53enne è stato fermato mentre era fermo a un distributore di benzina a bordo del suo furgone a Giussano. I carabinieri hanno sentito odore di marijuana provenire da uno scaffale in legno posizionato tra i sedili e usato per sistemare gli utensili da cantiere. L'operaio ha cercato di trovare scuse da raccontare agli agenti, ma il veicolo è stato perquisito lo stesso.

A bordo è stato trovato un doppio fondo ricavato sotto il pianale del cassone dove erano nascosti due involucri da 2 chilogrammi di marijuana e circa 30mila euro contanti, posizionati sotto il sedile dell'auto. Insospettiti, i carabinieri hanno deciso di perquisire anche la casa dell'uomo e un magazzino in cui si recava spesso (era tenuto d'occhio dai carabinieri).

Leggi anche Coltivavano marijuana in tre aziende agricole del Bresciano: 8 persone arrestate per spaccio di droga

La scoperta della porta segreta

Nel capannone del 53enne a Carate Brianza sono stati trovati prima una cassaforte con altri 30mila euro in contanti, poi una porta segreta. Questa dava su stanza nascosta dietro una finta parete. Qui, sono stati trovati 5 chili di marijuana, 24 chilogrammi di hashish e materiale utile al confezionamento della droga.

La merce è stata rinvenuta grazie all'utilizzo dei cani-carabinieri dell'unità cinofila. Ma a confermare anche l'attività dell'uomo sono le immagini riprese dalle videocamere presenti all'esterno del magazzino. Il capannone e il furgone sono stati sequestrati, così come il denaro e la sostanza stupefacente.