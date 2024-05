video suggerito

Nascondeva chili di droga dentro le confezioni delle merendine: arrestato a Sesto San Giovanni Gli agenti di polizia nel pomeriggio di ieri hanno arrestato a Sesto San Giovanni (Milano) un uomo di 52 anni: nel suo box in via Marzabotto nascondeva oltre due chilogrammi di hashish in barrette, conservati in confezioni di svariate marche di dolciumi, e cocaina per un totale di 130 grammi.

Gli agenti della Polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri venerdì 10 maggio, hanno arrestato a Sesto San Giovanni (Milano) un cittadino italiano di 52 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga: nel suo box in via Marzabotto nascondeva infatti oltre due chilogrammi di hashish in barrette, conservati in confezioni di svariate marche di dolciumi, e cocaina per un totale di 130 grammi.

Sono stati gli agenti della squadra investigativa del Commissariato di Sesto San Giovanni a seguire per diversi giorni l'uomo, indicate da varie testimonianze come spacciatore del quartiere, e l'hanno fermato mentre si aggirava intorno a dei box condominiali. Nel suo i poliziotti non hanno trovato niente, ma in tasca aveva le chiavi di un secondo locale sotterraneo: qui dentro è stata trovata la droga che gli è valsa l'arresti, avvolta in bustine di carta delle più note marche di dolci nazionali e internazionali. Un metodo astuto per nascondere le sostanze, che non è sfuggito però ai controlli degli agenti di Sesto San Giovanni.