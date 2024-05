video suggerito

Cerca la foto del documento sul cellulare, ma fa vedere immagini di panetti di hashish: arrestato 18enne Un 18enne è stato arrestato per spaccio dopo un controllo di routine della polizia. Il ragazzo voleva mostrare la foto della carta d’identità, ma ha fatto vedere immagini dei panetti di hashish che custodiva in camera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Repertorio

Un 18enne è stato arrestato dalla polizia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio durante un controllo di routine in via Macchi, poco lontano dalla stazione Centrale di Milano. Gli agenti hanno scoperto che teneva nella sua camera da letto 95 grammi di marijuana e altri 125 di hashish attraverso alcune foto di panetti che il giovane teneva nella galleria del proprio smartphone.

L'episodio è avvenuto intorno alle 12:30 di domenica 5 maggio. Una Volante di pattuglia ha fermato un ragazzo, italiano, in via Macchi per un controllo. Il giovane, però, non aveva documenti con sé, ma aveva detto di avere la foto della carta d'identità nella galleria del proprio cellulare. Mentre il ragazzo sfoglia le immagini, ne appaiono alcune che ritraggono panetti di hashish.

A quel punto i poliziotti si sono insospettiti e hanno deciso di proseguire il controllo perquisendo l'abitazione del ragazzo, in via Cufra. In un primo momento, il 18enne avrebbe provato a depistare gli agenti indicandogli una camera da letto dell'appartamento come la sua. Tuttavia, dalle foto appese alle pareti e appoggiate sul comodino, gli agenti hanno capito che in realtà quella stanza era del suo fratello maggiore, il quale ha diversi precedenti di polizia per spaccio.

Scoperto, il 18enne ha indicato infine la sua vera cameretta. Al suo interno c'erano custoditi 95 grammi di marijuana e 125 di hashish. Considerando la quantità di sostanza rinvenuta non compatibile con l'uso personale e le foto di panetti trovate nello smartphone, i poliziotti lo hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.