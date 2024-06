video suggerito

Ragazzo fermato con 4 chili di hashish in auto: “Mi hanno costretto gli spacciatori, ho 1.200 euro di debito” La polizia ha arrestato a Treviglio (Bergamo) un 25enne che aveva in auto 4 chili di hashish. In Tribunale, il ragazzo ha raccontato di essere stato costretto a fare da corriere dagli spacciatori con i quali aveva un debito da 1.200 euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un 25enne è stato arrestato ieri pomeriggio, martedì 4 giugno, mentre a bordo di un'auto di grossa cilindrata intestata al padre stava percorrendo via Aldo Moro a Treviglio (Bergamo). I poliziotti lo avevano fermato perché aveva fatto un sorpasso azzardato, ma vedendolo particolarmente nervoso hanno perquisito la vettura trovando quattro chili di hashish suddivisi in panetti e ovuli. Durante il processo per direttissima di oggi, il ragazzo ha riconosciuto le sue responsabilità ma ha detto di essere stato costretto a fare da corriere per conto di alcuni spacciatori verso i quali aveva accumulato un debito di 1.200 euro. Il giudice ha convalidato l'arresto, disposto l'obbligo di firma per il 25enne e rinviato il processo al prossimo 9 settembre.

I quattro chili di hashish nell'auto

Erano circa le 16 del 4 giugno quando gli agenti della Volante del Commissariato di polizia di Treviglio hanno notato un'auto di grossa cilindrata azzardare un sorpasso lungo via Aldo Moro a Treviglio. Alla guida c'era un 25enne cremasco, operaio e incensurato, che si mostrava particolarmente nervoso.

I poliziotti hanno, così, deciso di perquisire l'auto e hanno trovato nel bagagliaio 30 panetti di hashish e un centinaio di ovuli. Arrestato, si è presentato nella mattinata del 5 giugno in Tribunale a Bergamo davanti al giudice Andrea Guadagnino.

Leggi anche Nasconde hashish e marijuana dietro una porta segreta del magazzino: arrestato 53enne con 30 chili di droga

Il ricatto degli spacciatori

Il ragazzo ha voluto raccontare la sua versione dei fatti. In aula ha ammesso di avere una dipendenza da hashish e di rifornirsi facendo ordini attraverso canali Telegram. Solitamente concorda con gli spacciatori il luogo dove ritirare la dose, lasciare la busta e andare via senza mai incrociarli. L'ultima volta, però, si sarebbe trovato di fronte due uomini.

Questi, di cui il 25enne ha detto non conoscere l'identità, gli avrebbero detto: "O paghi subito, o trasporti droga per noi". Dato che il ragazzo non aveva i 1.200 euro che gli doveva, ha accettato di fare da corriere. Come da accordo, aveva parcheggiato l'auto in zona piazza Cameroni a Treviglio lasciandola aperta. Dopo dieci minuti, ha detto, è tornato là e dentro c'era la droga e un telefono, dove all'ultimo momento gli avrebbero inviato la destinazione finale. I poliziotti, però, lo avrebbero fermato subito dopo la partenza.