Spaccia con la nonna di 104 anni in casa a Milano: arrestato A Milano un uomo di 37 anni è stato arrestato perché spacciava droga in casa della nonna di 104 anni e della madre.

A cura di Ilaria Quattrone

La settimana scorsa la polizia di Milano ha arrestato un uomo di 37 anni perché accusato di detenzione di sostanza stupefacenti ai fini di spaccio. Stando a quanto scoperto dagli investigatori, avrebbe approfittato della cameretta in cui viveva per spacciare marijuana. Il 37enne infatti condivideva casa con la madre di 74 anni e la nonna di 104 anni. La famiglia abita in un palazzo di via Lanzone.

A far scattare l'intervento è stato un esposto presentato dai condomini. Gli agenti del commissariato centro, nel pomeriggio di mercoledì 24 aprile, si sono quindi recati sul posto. Appena arrivati, hanno visto due giovani di venti e diciannove anni uscire dalla porta del condominio. Li hanno fermati e trovati con 1.5 grammi di hashish che hanno acquistato cinquanta euro. Quando sono entrati nell'appartamento, gli agenti lo hanno trovato a fumare hashish con un ragazzo di diciotto anni.

Durante la perquisizione, hanno trovato in un trolley e un borsone tre barattoli dove c'erano settecento grammi di marijuana. Sotto la televisione hanno sequestrato due pezzi di hashish per un peso di 197 grammi. Sulla scrivania c'erano sei pezzi di hashish per un peso di 349 grammi e un cofanetto in legno con cinque pezzi di hashish per un peso di 170 grammi, quattro barattoli in vetro contenenti circa quattro grammi di marijuana e materiale per il confezionamento.

In una cassaforte, c'era un libro con 8570 euro in contanti, quattro barrette di cioccolato ai funghi allucinogeni, tre sigarette elettroniche usa e getta a base di resina di cannabis. Hanno poi trovato tre grammi di marijuana.

Dagli accertamenti hanno poi scoperto che fissava gli appuntamenti su Telegram: si faceva chiamare "l'ingegnere". Il 37enne è stato arrestato mentre i tre ragazzi sono stati sanzionati amministrativamente per uso di sostanze stupefacenti.