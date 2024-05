video suggerito

Viaggia aggrappato al treno con la droga nel marsupio: arrestato Ieri un ragazzo di 29 anni è stato trovato aggrappato a un treno a Milano: è stato fermato e fatto salire sul convoglio. Nel marsupio sono state rinvenute diverse dosi di cocaina, eroina e hashish: è stato arrestato.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, domenica 12 maggio, la polizia di Stato ha arrestato un uomo di 29 anni perché accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 29enne, con diversi precedenti alle spalle, sarebbe stato segnalato da un capotreno mentre viaggiava aggrappato all'esterno di un convoglio che stava arrivando alla stazione di Milano Porta Garibaldi.

Il treno è stato fermato e il ragazzo è stato fatto salire a bordo. Gli agenti della polizia ferroviaria, in servizio proprio in quello scalo ferroviario, hanno raggiunto il mezzo ed eseguito una perquisizione personale. Nel suo marsupio hanno trovato diverse sostanze stupefacenti. Hanno infatti trovato diversi involucri in cellophane: alcuni contenevano cocaina, altri eroina e hashish.

Per la precisione c'erano 7,60 grammi di cocaina, 10,40 grammi di eroina e 0,25 grammi di hashish. C'erano inoltre soldi probabilmente proventi dell'attività di spaccio. Sono stati infatti trovati oltre mille euro in banconote di piccolo taglio. Tutto quello che è stato rinvenuto è stato sequestrato. L'uomo è stato portato negli uffici della Questura per tutti gli accertamenti del caso.

Dagli approfondimenti è emerso che aveva alcuni precedenti per droga e furto. Gli investigatori lo hanno inoltre denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere perché è stato trovato in possesso di un cacciavite, una tronchese, una lima, un seghetto, un coltello e due oggetti metallici appuntiti.