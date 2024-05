video suggerito

Consegna la droga a domicilio con il suo scooter: arrestato e sequestrato il guadagno della giornata Un uomo di 35 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: consegnava la droga a domicilio in sella al suo scooter. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Consegnava la droga a domicilio mentre era in sella al suo scooter. Per un uomo di 35 anni cittadino peruviano è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. A insospettirsi e capire quanto stava accadendo sono stati gli agenti della polizia di Stato.

Le manette sono scattate attorno alle 23: i poliziotti erano impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in zona Porta Venezia quando, appena passati in via Paolo Frisi, hanno notato un uomo di 37 anni, italiano, fermarsi davanti a un portone d’ingresso di un palazzo. Sembrava stesse aspettando qualcuno. Gli agenti si sono appostati in attesa di vedere cosa stesse accadendo: pochi minuti dopo è arrivato il 35enne a bordo di uno scooter. I due si sono scambiati quello che poi è stato scoperto essere la droga.

Una volta fermato il presunto acquirente è stato trovato in possesso di 5 grammi di marijuana. Ha spiegato di averla comprata poco prima dal 35enne come si erano accordati poco prima tramite messaggio. Così è scattata la ricerca del pusher: lo spacciatore è stato fermato in piazza 8 Novembre dove è stato trovato in possesso di 1.490 euro in banconote di vario taglio e, all’interno del baule del motoveicolo, sono stati sequestrati 16 grammi di marijuana e 36 grammi di hashish. Nell’abitazione del 35enne, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori mille euro in banconote di piccolo taglio.