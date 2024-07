video suggerito

"Ho degli ordini, devi morire": accoltellano un 26enne, arrestate tre persone della banda Latin King Nella giornata di oggi, giovedì 25 luglio, sono stati arrestati tre uomini che farebbero parte della banda dei Latin King di Cologno Monzese perché hanno tentato di uccidere un 26enne. Uno degli aggressori gli avrebbe detto: "Ho degli ordini: devi morire".

A cura di Ilaria Quattrone

(Archivio)

Nella giornata di oggi, giovedì 25 luglio, sono stati arrestati tre uomini che farebbero parte della banda dei Latin King di Cologno Monzese, comune che si trova alle porte di Milano. Lo scorso 20 giugno i tre avrebbero tentato di uccidere un 26enne: sarebbe stato accoltellato più volte a Monza. Uno degli aggressori gli avrebbe detto: "Ho degli ordini: devi morire". Il movente sarebbe la conoscenza della vittima di un altro soggetto che appartiene a una gang rivale.

L'episodio si è verificato alle 20. I tre avrebbero avvicinato la vittima: tra loro sarebbe nata una discussione all'interno del giardino pubblico Nei. Il 26enne si è poi allontanato, ma è stato raggiunto in via Enrico dove è stato accoltellato. Mentre provava a scappare verso via Lecco, uno dei tre malviventi – che aveva recuperato un coltello dai complici – lo ha colpito ancora. Il ragazzo è riuscito nuovamente a scappare, ma è stato raggiunto e accoltellato allo stomaco. Mentre provava a rialzarsi, è stato colpito alla testa con una bottiglia di birra. Ha quindi perso i sensi mentre veniva ancora accoltellato: in totale gli sono state inferte dodici colpi.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che lo hanno trasferito in ospedale in gravissime condizioni e gli agenti della Questura di Monza. L'analisi delle immagini di videosorveglianza della zona hanno permesso di individuare i tre. Si tratta di un ragazzo del 2001, residente in provincia di Varese, che è stato ritenuto l'aggressore principale, un altro del 2003, residente a Concorezzo è stato ritenuto l'uomo che ha fornito il coltello. Infine è stato arrestato un giovane del 1996, residente a Monza, ma domiciliato a Varese che invece avrebbe fatto da palo. Solo lui è stato destinatario della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.