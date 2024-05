video suggerito

Lancia la cocaina appena vede i poliziotti e fugge in scooter: scatta l’inseguimento e l’arresto Un uomo di 44 anni è stato arrestato perché trovato in possesso di dosi di cocaina: i poliziotti si sono insospettiti quando hanno visto il 44enne lanciare un involucro e scappare via in sella al suo scooter. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Era in sella al suo scooter fuori da un bar e quando ha visto gli agenti di polizia ha cercato di allontanarsi. Un atteggiamento che ha subito insospettito i poliziotti così è iniziato un breve inseguimento concluso con un arresto per spaccio.

Stando alla dinamica di quanto accaduto, gli agenti della volante del commissariato Sempione di Milano, in un servizio di controllo in via Mantegna, quando hanno visto l'uomo fuori dal bar che si è allontanato in pochissimi minuti. I poliziotti si sono subito messi a inseguirlo e l'uomo, un 44enne, è stato fermato all'altezza di via Lomazzo. Poco prima di essere bloccato il 44enne aveva provato a lanciare e a sbarazzarsi di un involucro con dieci dosi di cocaina.

La droga è stata recuperata e durante la perquisizione l'uomo è stato trovato in possesso anche di un'altra dose di cocaina, un bilancino di precisione e 90 euro. La perquisizione è proseguita anche nella sua abitazione di viale Certosa: qui è stato messo sotto sequestro un chilo di sostanza da taglio, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione, un'agenda con in conti dello spaccio e una pistola scacciacani senza tappo rosso con relativo munizionamento.

Per lui è scattato l'arresto, ma anche una sanzione perché alla guida dello scooter era senza patente: inoltre dagli accertamenti è emerso che lo scooter era sottoposto a fermo amministrativo e senza assicurazione. Potrà ora difendersi da tutte le accuse davanti a un giudice.