Fanno una rapina e poi fuggono in auto con il figlio di 3 anni: arrestati Una donna ha rapinato un anziano di 83 anni in provincia di Milano e poi salita a bordo dell’auto guidata dal compagno per scappare. Con loro c’era il figlio di tre anni. Tutte e due sono stati arrestati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Due persone sono state arrestate perché accusate di rapina nei confronti di un anziano. L'episodio si è verificato a Bellinzago Lombardo, comune che si trova in provincia di Milano, nella giornata di ieri venerdì 10 maggio. I due hanno poi tentato la fuga in automobile: a bordo c'era anche il figlio di tre anni.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, un uomo di 83 anni con le stampelle ha telefonato ai carabinieri di Pioltello raccontando di essere stato derubato della sua catenina che aveva al collo. La donna è poi scappata e salita su un veicolo dove a bordo c'era il compagno e il figlioletto.

I carabinieri della Sezione Radiomobile hanno inseguito la vettura: a un certo punto conducente e rapinatrice sono scesi e hanno provato a scappare a piedi. I militari sono comunque riusciti a bloccarli. Hanno restituito all'anziano la sua collana e hanno sequestrato il pezzo. Il bambino è stato poi affidato a un parente della coppia. I due sono stati portati in caserma dove sono stati svolti tutti gli accertamenti del caso: sono stati arrestati perché accusati di rapina impropria in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Entrambi sono stati trasferiti in carcere a Milano.