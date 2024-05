Incidente stradale nel Mantovano, donna investita da un’auto: è grave

video suggerito

Incidente stradale a Sabbioneta (Mantova): una donna di 38 anni è stata investita da un'automobile ed è stata ricoverata in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, sabato 11 maggio, si è verificato un incidente stradale a Sabbioneta, comune che si trova in provincia di Mantova. Una donna di 38 anni è stata investita da un'automobile. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e le forze dell'ordine per tutti i rilievi del caso.

Sono poche le informazioni su quanto accaduto fino a questo momento. L'incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno in via della Porta, che si trova a poca distanza dallo stabilimento della Panguaneta Spa. Il veicolo ha investito una 38enne che lavora come operaia proprio nell'azienda. Il conducente dell'automobile ha chiamato immediatamente i soccorsi.

La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici con un'ambulanza, un'automedica e un elicottero. Quest'ultimo ha trasferito la donna all'ospedale Spedali Civili di Brescia dove è stata ricoverata. Non è chiaro che tipo di ferite possa aver riportato né se sia in pericolo di vita. Nel frattempo i carabinieri della stazione di Viadana hanno raccolto tutti gli elementi necessari per ricostruire l'esatta dinamica della dinamica e soprattutto accertare eventuali responsabilità.

Nelle prossime ore quindi si potranno avere maggiori informazioni su quanto accaduto.