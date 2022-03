Como, congelate le ville dell’oligarca russo vicino a Putin: “Sostiene che la guerra è necessaria” A Fanpage.it Dmitry Nizovtsev, membro della Ong Anti corruption Foundation, spiega chi è il presentatore russo.

A cura di Giorgia Venturini

La villa del presentatore russo a Pianello del Lario

La villa extra lusso di Menaggio e quella di Pianello del Lario non sarebbero le uniche sul lago di Como riconducibili all'oligarca russo Vladimir Soloviev. Ma chi è il giornalista russo diventato amico di Putin? E perché ha acquistato più ville in Italia? Tutti beni ora congelati dopo le sanzioni decise dall'Unione Europea e che coinvolgono soprattutto i fedelissimi del presidente russo, responsabile della guerra in Ucraina.

La villa a Menaggio del presentatore russo Vladimir Soloviev

Chi è Soloviev

"Putin lo tratta come fosse un suo schiavo". Lo precisa a Fanpage.it Dmitry Nizovtsev, membro della Ong Anti corruption Foundation: "In Russia è presentatore tv e lo conoscono tutti da almeno 25 anni. Era un giornalista migliore prima dell'arrivo di Putin, poi capì che gli conveniva far parte della propaganda e così ogni occasione è buona per raccontare quanto ama la guerra". Poi Dmitry aggiunge: "L'amministrazione lo paga, per questo si può premettersi molte ville nonostante lavora per la tv di Stato. Soloviev è stato chiesto del perché spendesse così tanti soldi in Italia, ha risposto che aveva tanti figli, una moglie e una ex moglie. Aiuta tutti a comprare della ville in Italia". Il presentatore russo ha sempre fin da subito sostenuto la necessità della guerra in Ucraina è "quindi tra i responsabili di questa guerra".

I lavori in programma nella villa

La villa di Menaggio di Soloviev conta tra le 15 e le 20 camere. Lo si vedeva spesso in paese durante le vacanze estive: "Quando viene in paese nessuno lo riconosce. C'era magari chi sapeva fosse un presentatore televisivo, ma erano all'oscuro della sua vicinanza con Putin. Tutti però ora si sono informati sulla sua vita". A Menaggio la casa è stata acquistata circa 4 anni fa e oltre a quella più grande di Pianello del Lario avrebbe altre proprietà sulle rive del lago. Un suo vicino di casa spiega a Fanpage che la residenza di Menaggio stava per essere allargata, i lavori erano già in corso. Ma da 18 mesi è tutto fermo. Ora è arrivato anche il sequestro da parte della Guardia di Finanza.

Leggi anche Presidio contro la guerra in Ucraina a Milano: al Teatro alla Scala scoppia il caso del maestro pro Putin

(Servizio di Simone Giancristofaro)