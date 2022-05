Russia-Ucraina, le news di oggi 1 maggio sulla guerra

67esimo giorno di guerra in Ucraina, le ultime notizie in tempo reale. Prosegue l'offensiva russa in Donbass, esplosioni sono state avvertite ad Odessa. Secondo le autorità locali sarebbe stata distrutta la pista dell'aeroporto. Situazione critica a Mariupol, ieri ha funzionato, seppur in ritardo, il corridoio umanitario: almeno 25 civili evacuati dall'acciaieria Azovstal. Per l'Intelligence inglese il 9 maggio "Putin potrebbe dichiarare la guerra totale". Il ministro degli Esteri Lavrov ha accusato l'occidente di colonialismo. Intanto, un aereo militare russo avrebbe violato lo spazio svedese.

