Guerra Russia-Ucraina, le news di oggi, Kiev: “Russi sparano su colonna auto, 4 civili morti”, Zelensky apre ai colloqui di pace con rinuncia della Crimea

73esimo giorno di guerra in Ucraina, le ultime notizie in tempo reale. Zelensky sarebbe pronto a sacrificare la Crimea per fermare la guerra: il presidente ucraino apre a un accordo com Putin. Kiev: "Russi sparano su colonna auto, 4 civili morti a Kharkiv". Mariupol definita "un inferno" dal segretario generale Onu Guterres e da Zelensky. Il battaglione Azov: "Russi sparano sui civili evacuati". Secondo Kiev, una fregata russa Petrel 11356R sta bruciando nel Mar Nero, dopo essere stata colpita da un razzo ucraino Neptune. Gli Stati Uniti hanno detto di non avere elementi per confermare l’attacco. Biden il 9 maggio firmerà una legge per velocizzare l'invio di armi a Kiev

