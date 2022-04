Guerra Russia Ucraina, news di oggi in diretta: esplosioni a Kiev, scaduto ultimatum a Mariupol

Le ultime notizie in diretta dalla guerra tra Russia e Ucraina, gli aggiornamenti in tempo reale nel 52esimo giorno di crisi. Sirene in tutte le regioni, esplosioni a Kiev. Scaduto ultimatum russo a Mariupol. Zelensky: “Fine dei negoziati se Mariupol sarà distrutta”. Mosca: "Completamente eliminato il battaglione Azov". Kiev: "In caso di neutralità dell'Ucraina l'Italia si è offerta come garante per la sicurezza". L'Ucraina teme escalation dei bombardamenti a Sud dopo affondamento dell'incrociatore Moskva.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0