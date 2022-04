Guerra in Ucraina, 5 bambini uccisi da mine e trappole esplosive a Trostianets Cinque bambini uccisi da mine e trappole lasciate dai soldati russi nella città di Trostianets, nella regione di Sumy. Il sindaco Yuri Bova: “Sono stati segnalati anche dei feriti. Ci sono molti ordigni di questo tipo”.

A cura di Annalisa Cangemi

Dopo 53 giorni di guerra cresce il numero delle giovani vittime in Ucraina. Cinque bambini sono rimasti uccisi da mine e trappole esplosive lasciate dai russi nella città di Trostianets, nella regione settentrionale di Sumy. La notizia è stata data dal sindaco, Yurii Bova, secondo quanto riporta Ukrinform, aggiungendo che "ci sono anche feriti e diversi di questi ordigni sono stati trovati finora". Le mine e le trappole esplosive sono state rinvenute soprattutto nei pressi di posti dove i russi avevano messo checkpoint ed i loro blindati.

Il capo dell’amministrazione militare regionale di Sumy Dmytro Zhyvytskyi ha dichiarato che nella regione vengono trovate centinaia di mine al giorno. Secondo quanto riportato dal Guardian il primo cittadino di Trostianets aveva anche fatto sapere che le autorità hanno trovato i resti di armi chimiche nel villaggio di Bilka, che era stato occupato dai russi. Parlando alla radio ucraina Yuriy Bova ha affermato di aver trovato prove di sarin e altre sostanze velenose. "Abbiamo trovato i resti di armi chimiche nel villaggio di Bilka: sarin e altre sostanze. Abbiamo scoperto le ampolle. Il servizio di sicurezza dell'Ucraina sta attualmente lavorando su questo".

Da entrambe le parti si contano morti e feriti e si fa un bilancio dei danni e delle perdite causate dai combattimenti. L'esercito di Kiev ha detto di avere ucciso almeno 20.300 soldati russi dall'inizio dell'invasione. Ci sarebbero inoltre 165 aerei da caccia abbattuti, oltre a 146 elicotteri e 148 droni. I militari ucraini hanno dichiarato di aver distrutto 773 carri armati russi, 376 pezzi di artiglieria, 2.002 veicoli blindati per il trasporto del personale, quattro sistemi di missili balistici a corto raggio, 127 sistemi di lanciamissili e otto navi. Fra le vittime degli scontri, come riporta la Cnn, c'è un altro generale russo: si tratta del maggiore generale Vladimir Frolov, vice comandante dell'ottava Armata. Le forze russe sostengono invece di avere eliminato un totale di 1.035 mercenari stranieri in ucraina dall'inizio della guerra.