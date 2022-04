Guerra Ucraina-Russia, news di oggi in diretta

Amnesty International chiede il rilascio immediato dei giornalisti Mikhail Afanasyev e Serghiei Mikhailov e di tutti coloro che sono stati arrestati in Russia per la pubblicazione di contenuti "critici" verso il governo russo dopo l'inizio della guerra. Secondo l'organizzazione per la difesa dei diritti umani sia Afanasyev sia Mikhailov sono accusati di aver diffuso "informazioni consapevolmente false sulle forze armate" e rischiano fino a dieci anni di reclusione in Russia. Lo scorso marzo in Russia è entrata in vigore una legge che prevede fino a 15 anni di reclusione per chi diffonde informazioni sulle forze armate ritenute "false" dalle autorità russe.