Guerra Ucraina Russia, news di oggi: attesi i negoziati tra Kiev e Mosca, Putin ordina allerta del sistema di deterrenza nucleare

La Borsa di Mosca aprirà in ritardo il suo mercato di scambio delle valute in risposta al caos provocato dalle dure sanzioni volute dall'Occidente. Stamattina il rullo ha ceduto il 30%. In sofferenza anche l'euro che cede lo 0,76 per cento dopo l'annuncio delle sanzioni. In calo anche dollaro australiano e neozelandese. La Borsa Russa apre quindi con 3 ore di ritardo rispetto all'ordinario.