Guerra Ucraina-Russia, news di oggi in diretta

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha tenuto un discorso al Castello Reale di Varsavia Durante il suo intervento, l'inquilino della Casa Bianca ha chiesto ai cittadini russi di ribellarsi all'uccisione di persone innocenti. "Vladimir Putin non può restare al potere – ha detto – ha tagliato il popolo russo fuori dal resto del mondo. Voi non siete così, questo non è il futuro che meritate". Il discorso di Biden a Varsavia.